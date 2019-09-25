Arricano отсрочила выплату более $90 миллионов долгов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению Arricano на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), компания получила письменное заявление от Retail Real Estate OÜ и ее дочерней компании Bytenem Co Limited об отсрочке погашения кредиторской задолженности в размере $38,2 млн и $30 млн соответственно до конца 2020 года, а также начисленных в этом периоде процентов.

Arricano также получила отсрочку выплаты кредита Barleypark Limited в размере $22,8 млн плюс проценты до 31 декабря 2020 года.

Как сообщалось, в апреле-2019 Arricano Real Estate Plc приняла решение отсрочить погашение обязательств на общую сумму $47,1 млн перед компаниями Retail Real Estate OÜ, Barleypark Limited и своим основным подрядчиком до конца 2019 года.

Компания получила письменное заявление от Retail Real Estate OÜ и ее дочерней компании Bytenem Co Limited об отсрочке погашения кредиторской задолженности в размере $21,3 млн и начисленных в течение года процентов до 31 декабря 2019 года.

Arricano также получила отсрочку выплаты кредита Barleypark Limited в размере $22 млн плюс проценты и отсрочку оплаты счетов своего основного подрядчика в размере $3,77 млн также до конца 2019 года.

Как сообщалось, Arricano 2018 году увеличила чистую прибыль на 47,6% - до $38,1 млн, ее выручка в минувшем году увеличилась на 14,4% – до $31,52 млн.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Ей также принадлежит 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев).

Акционерами Arricano Real Estate Plc выступали компании: Retail Real Estate O. Ü., Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., а также Рауно Тедер и Юрий Полд. Конечным и мажоритарным бенефициаром Arricano является эстонец Хиллар Тедер, который опосредованно владеет 55,04% голосующих акций. Его старшему сыну Рауно Тедеру принадлежит 15,82% акций.

Миноритарным акционером является британский инвестиционный фонд Dragon-Ukrainian Properties and Development plc.

Акции компании размещены на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи.