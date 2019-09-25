Убытки "Хмельницкгаза" достигли 480 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Хмельницкгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Следовательно, 2019 стал уже шестым годом подряд, с тех пор как НКРЭКУ установила для газораспределительной компании экономически необоснованный тариф. За это время сумма убытков газораспределительной компании достигла 482 млн. грн", - говорится в сообщении.

По данным компании, сейчас созданный НКРЭКУ финансовый кризис привел к тому, что новый отопительный период может оказаться под угрозой. "Хмельницкгаз" вынужден подать иски в суд о взыскании убытков с НКРЭКУ и компенсации недополученной тарифной выручки.

В 2019 году на обслуживании АО "Хмельницкгаз" находится почти 17 7 тыс км газовых сетей, из которых почти 1,2 тыс км полностью исчерпали свой ресурс. Поэтому требуют немедленной замены, ведь являются потенциально опасными.

"Кроме того, в первую очередь необходимо заменить и более 3 тыс. км газопроводов, проложенных более 25-40 лет назад. Немедленной замены требуют и 197 газораспределительных пунктов в области, ведь за период непересмотра тарифа, количество амортизированных и практически непригодного оборудования увеличилась в полтора раза", - сообщает "Хмельницкгаз".

Поэтому, соответственно возрастает и вероятность возможного возникновения аварийных ситуаций, отмечает компания.

"Во время отопительного периода в сотни раз возрастает нагрузка на газораспределительную систему Хмельницкой области, которую начали строить еще в 50-х годах прошлого века и которая требует постоянных и значительных капиталовложений", - информирует технический директор АО "Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч.

"Однако, из-за многолетнего непересмотра тарифа НКРЭКУ, мы вынуждены обходиться только первоочередными мерами и скудными средствами из существующего тарифа на распределение. Следовательно, делаем все от нас зависящее, чтобы успешно пройти отопительный период, который является крайне ответственным, и не допустить возникновения аварийных ситуаций, а также гарантировать бесперебойную доставку газа потребителям", - сказал он.

Сейчас трудовой коллектив, даже в условиях хронической нехватки тарифа на распределение, поддерживает газовые сети Хмельницкой области и газораспределительных оборудования в надлежащем состоянии, отмечает "Хмельницкгаз".

Заменено кородированные участки, производится устранение точечных утечек, а также увеличен контроль за выходными параметрами давления на оборудовании, проведены дополнительные обследования технического состояния газового оборудования.

"Однако, данные меры являются недостаточными и только оттягивают во времени необходимость их замены", - сообщает компания.

Из-за того, что НКРЭКУ не пересматривает тариф на распределение, зарплаты в "Хмельницкгазе" заморожены на уровне 2016 года. За этот же период средняя зарплата в Хмельницкой области по промышленности выросла в 2 раза. Поэтому, с 2016 года, вынужденно, из-за сверхнизкой оплатыу труда, из компании уволились 1416 работников, а с начала 2019 компании покинули 245 высококвалифицированных специалистов.

"Трудовой коллектив" Хмельницкгаза "неоднократно обращался в государственный регулятор с просьбой пересмотреть тариф на распределение. Все они были проигнорированы", - говорит финансовый директор Александр Храпицкий.

"Из-за замороженных тарифов зарплата газовиков в 2 раза меньше средней по промышленности в области и в 3 раза меньше, чем в электроэнергетике, тарифы для которой также устанавливает госрегулятор НКРЭКУ", - отмечает Храпицкий.

Действующие тарифы на распределение газа из года в год углубляют кризис в газовой отрасли, поэтому тарифный коллапс - главная угроза нового отопительного сезона.

"Поэтому выход - один. Посмотреть дискриминационные тарифы, которые уже втрое ниже необходимого уровня, а уровень инфляции за 2015-2018 гг. В Украине составил 79,2%. Сейчас средний месячный платеж за газораспределение в 2018 году по Хмельницкой области составляет всего 73 грн, что почти в 2 раза ниже среди них затрат на мобильную связь и интернет", - сообщает "Хмельницкгаз".