Кравцов через 2 года заметил схемы Дубневичей на 200 миллионов при закупках "Укрзализныци", – СМИ

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

"Корпорация КРТ" братьев Богдана и Ярослава Дубневичей в последние годы является основным поставщиком анкеров для "Укрзализныци". По меньшей мере с 2015 года фирма регулярно импортировала заготовки анкеров из Беларуси.

Напрямую "Корпорация КРТ" в период с 2015 по 2017 годы заказала у белорусов заготовок анкеров АЗ-2 на сумму 124,2 млн грн.

По данным источника на таможне, средняя цена за один белорусский анкер-заготовку Дубневичей - 28,23 грн. (Определение анкера как заготовки позволяет занижать его таможенную стоимость для минимизации пошлин и налогов). "Укрзализныця" заказывает анкеры для скреплений КПП-5 у дилеров "Корпорации КРТ" из расчета 94 грн/штука.

Производителем закупаемых заготовок анкеров выступало белорусское ЗАО "Атлант" Барановичский станкостроительный завод.

Импортером заготовок была также компания с орбиты братьев Дубневичей ООО "ТД "ВБК", которая в течение 2017-2018 годов завезла заготовок анкеров АЗ-2 на сумму более 73 млн грн. от того же производителя.

Напомним, 23 сентября председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сообщил, что "УЗ" собрала и передала правоохранителям материалы по миллионные убытки при покупке и поставке анкеров.

"Две компании с похожими названиями, в течение 2018 - 2019 годов поставляли нам закладные анкера АЗ-2 под видом продукции отечественного производителя. Как показала проверка: анкеры завозили из Беларуси. Импортировал эту продукцию отечественный производитель через фирму-прокладку. Интересно, что завозились анкеры под видом заготовки, что позволило существенно занизить импортную пошлину. Ориентировочная себестоимость одной единицы такой "детали" составляла около 50 грн, а "Укрзализныци" ее уже продавали как товар за 94 грн", - рассказал Кравцов, добавив, что только за 7 месяцев текущего года завышения стоимости могло составить более 60 млн грн.

Напомним, "Украинская железная дорога" с февраля 2019 не согласовывает своим заводам покупку анкеров на 177,09 млн грн у дилеров "Корпорации КРТ" братьев Богдана и Ярослава Дубневичей.

Евгений Кравцов возглавил "Укрзализныцю" в 2017 году и за эти два года это его первое заявление о Дубневичах. К этому железнодорожники постоянно подделывали свои закупки именно под анкеры КРТ. Тогда братья Дубневичи были народными депутатами во фракции БПП. После проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах Богдан Дубневич также проиграл выборы по мажоритарному округу, а Ярослав сумел выиграть выборы и избрался в парламент, где он вошел в состав медицинского комитета Рады.