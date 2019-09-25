Саудовская Аравия начала импорт нефти для поставки за рубеж после атак

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Торговое подразделение компании договаривается о поставках нефти из Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта, чтобы выполнить обязательства перед зарубежными НПЗ, в том числе в соседнем Бахрейне, а также в Малайзии и Южной Корее, сообщили источники.

Aramco Trading Corp (ATC) не ответило на просьбу о комментарии.

Хотя королевство сообщило, что полностью восстановит пострадавшую из-за атак нефтедобычу к следующей неделе, оно ищет помощи у других производителей в регионе Персидского залива для обеспечения клиентов и устранения возможных брешей в связи с временным сбоем, сообщили источники.

По словам источников, сокращение производства в Саудовской Аравии усилило спрос ATC на зарубежную нефть.

АТС договаривается о небольших поставках нефти ОАЭ на бахрейнский НПЗ и другие заводы от государственной нефтяной компании Абу-Даби, сообщили два источника.

"ADNOC (Abu Dhabi National Oil Co) отправит 2-3 миллиона (баррелей легкой нефти марки) Murban в Бахрейн", - сказал один источник.

"Мы также видели, что Murban отправили Saudi Malaysia", - сказал другой источник, говоря о Pengerang Refining and Petrochemical (PrefChem), совместном предприятии малазийской Petronas и Aramco.

Представитель ADNOC отказался от комментариев.

ATC также покупает нефть с рынка для обеспечения третьего по величине южнокорейского НПЗ S-Oil, с которым у Aramco также есть совместное предприятие, сказали источники.

S-Oil поставляется нефть из ОАЭ и Кувейта через торговые дома, включая BP, добавили источники. BP отклонило просьбу Рейтер о комментарии.

ATC также купила оманскую нефть, сказал источник на рынке.

Саудовская Аравия не будет импортировать нефть для покрытия внутренних нужд, сказал один источник.

"Зачем это делать, (когда) у нас есть запасы нефти?" - сказал он.

Саудовская нефть экспортируется, добавил источник, "в точности как (и раньше), чтобы удовлетворять нужды рынка".