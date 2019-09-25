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25.09.19 08:44

Саудовская Аравия начала импорт нефти для поставки за рубеж после атак

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco покупает нефть из соседних стран, чтобы выполнить обязательства перед зарубежными НПЗ, сообщили Рейтер источники, знакомые с ситуацией, после атак на нефтяные объекты компании 10 дней назад.

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Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Торговое подразделение компании договаривается о поставках нефти из Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта, чтобы выполнить обязательства перед зарубежными НПЗ, в том числе в соседнем Бахрейне, а также в Малайзии и Южной Корее, сообщили источники.

Aramco Trading Corp (ATC) не ответило на просьбу о комментарии.

Хотя королевство сообщило, что полностью восстановит пострадавшую из-за атак нефтедобычу к следующей неделе, оно ищет помощи у других производителей в регионе Персидского залива для обеспечения клиентов и устранения возможных брешей в связи с временным сбоем, сообщили источники.

По словам источников, сокращение производства в Саудовской Аравии усилило спрос ATC на зарубежную нефть.

АТС договаривается о небольших поставках нефти ОАЭ на бахрейнский НПЗ и другие заводы от государственной нефтяной компании Абу-Даби, сообщили два источника.

"ADNOC (Abu Dhabi National Oil Co) отправит 2-3 миллиона (баррелей легкой нефти марки) Murban в Бахрейн", - сказал один источник.

"Мы также видели, что Murban отправили Saudi Malaysia", - сказал другой источник, говоря о Pengerang Refining and Petrochemical (PrefChem), совместном предприятии малазийской Petronas и Aramco.

Представитель ADNOC отказался от комментариев.

ATC также покупает нефть с рынка для обеспечения третьего по величине южнокорейского НПЗ S-Oil, с которым у Aramco также есть совместное предприятие, сказали источники.

S-Oil поставляется нефть из ОАЭ и Кувейта через торговые дома, включая BP, добавили источники. BP отклонило просьбу Рейтер о комментарии.

ATC также купила оманскую нефть, сказал источник на рынке.

Саудовская Аравия не будет импортировать нефть для покрытия внутренних нужд, сказал один источник.

"Зачем это делать, (когда) у нас есть запасы нефти?" - сказал он.

Саудовская нефть экспортируется, добавил источник, "в точности как (и раньше), чтобы удовлетворять нужды рынка".

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