Fitch повысило рейтинги семи украинских банков вслед за суверенным

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение агентства, передает БизнесЦензор.

В частности, улучшены рейтинги "Ощадбанка", "Укрэксимбанка", "Приватбанка", "Укргазбанка", "Креди Агриколь Банка", "Прокредит Банка" и "Правэкс-Банка".

Агентство также подтвердило долгосрочный РДЭ "Альфа-Банка" (Украина) в иностранной валюте на уровне "В-" со стабильным прогнозом, одновременно понизив его рейтинг по национальной шкале с AA(ukr) до BBB+(ukr).

Помимо того, Fitch поставило рейтинги жизнеспособности вышеперечисленных банков на возможный пересмотр в сторону увеличения (RWP).

"RWP отражает ожидания Fitch, согласно которым усиление макроэкономической стабильности в Украине, достаточно хорошие экономические перспективы, а также дальнейшая стабилизация кредитного профиля государства должны иметь положительные последствия для кредитоспособности банка как самостоятельной единицы. Взгляд Fitch на операционную среду в Украине также учитывает показатели, свидетельствующие о восстановлении банковского сектора, улучшении общего уровня платежеспособности и снижении рисков рефинансирования", – говорится в сообщении.

Fitch указало, что данное повышение стало возможным благодаря аналогичному пересмотру суверенного рейтинга Украины 6 сентября 2019 года с уровня "B-" до "B".

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