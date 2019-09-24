Трамп отказался разблокировать военную помощь Украине

Как сообщает CNS News, об этом президент США заявил по прибытии на Генассамблею ООН, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"Эти средства были выплачены", – сказал Трамп, отвечая на вопрос, почему он приказал приостановить выплату военной помощи Украине.

"Они были полностью оплачены, но моя претензия всегда заключалась в следующем – и я снова буду приостанавливать и приостанавливать до тех пор, пока Европа и другие страны не сделают свой вклад в Украину, потому что они этого не делают. Только Соединенные Штаты. Мы вкладываем большую часть денег", – заявил президент США.

"И я спрашиваю, почему так? Я настаиваю на том, чтобы Европа также вкладывала деньги в Украину", – добавил Трамп.

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Как сообщалось, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить выплату военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому 25 июля.

На прошлой неделе прессе стало известно о расследовании, которое ведется по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа: президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера. По предположениям СМИ, лидер США также мог шантажировать Зеленского.

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