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24.09.19 19:23

В аэропорту "Борисполь" появятся зарядки для электромобилей

В аэропорту "Борисполь" в ближайшие два месяца появятся 32 парковочных места, которые будут оснащены зарядками для электромобилей.

В аэропорту "Борисполь" появятся зарядки для электромобилей

Об этом сообщил коммерческий директор предприятия Георгий Зубко, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

По словам Зубко, 30 мест будут размещены на втором этаже многоуровневого паркинга напротив терминала D, еще две - около действующего отеля, который находится между терминалами D и B. Первые станции подзарядки уже смонтированы, но пока еще не введены в эксплуатацию.

"Большая просьба к автомобилистам, которые пока не отказались от автомобилей на бензине: давайте уважать друг друга. Владельцы электромобилей идут на некоторые неудобства ради окружающей среды. Самое меньшее, что можно сделать в ответ, - не занимать паркоместа, выделенные для них", - отметил Зубко.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что на стоянку на местах с зарядками действует стандартный тариф. Для второго этажа многоуровневого паркинга он составляет 30 грн в час и 300 грн в сутки.

Плата за использование зарядки будет взиматься отдельно частным оператором, который выполнит монтаж оборудования и будет оказывать услугу. Название компании и расценки на зарядку в аэропорту пообещали предоставить позже.

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