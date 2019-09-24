Fitch повысил кредитный рейтинг "Приватбанка" с позитивным прогнозом

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

Fitch также повысило рейтинг поддержки (SRF) "Приватбанка" до уровня соответственно "B", рейтинг жизнеспособности (VR) подтвержден на уровне "b" с пересмотром на повышение.

"При этом рейтинг SRF отражает мнение Fitch о потенциальной государственной поддержке банка, если она понадобится, с учетом высокой системной важности банка", – отмечается в сообщении.

Согласно информации Fitch, краткосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте "Приватбанка" подтверждены на уровне "B", а национальные долгосрочные рейтинги – на уровне "AA (ukr)".

Аналитики Fitch Ratings отмечают, что государственная собственность "Приватбанка" не является стратегической, учитывая, что она возникла в результате спасения банка под руководством государства, и власти планируют избавиться контрольного пакета "Приватбанка", возможно через IPO до конца 2022 года.

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Как сообщалось, в начале сентября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B", прогноз по рейтингу позитивный.

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