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24.09.19 19:41

Суд разрешил Google игнорировать требования об удалении личных данных за пределами ЕС

Европейский суд - высшая судебная инстанция Евросоюза - принял решение в пользу Google в рамках дела о применении законодательства о так называемом "праве на забвение", постановив, что сервисы не обязаны гарантировать соблюдение этого закона за пределами Евросоюза.

Суд разрешил Google игнорировать требования об удалении личных данных за пределами ЕС

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В 2014 году "право на забвение" (также "право быть забытым") стало частью законодательства Евросоюза. А в 2015 году Европейский суд обязал интернет-поисковики удалять ссылки на информацию о гражданах по их требованию, если такая информация устарела, является ложной или нарушает их право на неприкосновенность личной жизни. 

Решение Европейского суда, обнародованное 24 сентября, является крупной победой для Alphabet и ее подразделения Google, которое в течение четырех лет вело спор с французским регулятором о применении этого права, в частности, о том, следует ли распространять жесткие нормы ЕС на пользователей по всему миру. После того, как французский регулятор оштрафовал компанию на 100 тыс. евро в 2016 году, дело было передано в Европейский суд.

Все это время Google и сторонники свободы слова утверждали, что распространение требований законодательства о "праве на забвение" на страны за пределами ЕС будет являться нарушением их суверенитета и даст возможность диктаторам и тиранам контролировать контент за пределами их государств, пишет The Wall Street Journal.

"Приятно видеть, что суд согласился с нашими аргументами", - отмечает Питер Флейшер, отвечающий в Google за безопасность частных данных.

24 сентября Европейский суд признал, что страны за пределами ЕС могут иметь другой подход к вопросу о "праве на забвение".

Тем не менее суд не дал Google полного права отклонять требования европейцев об удалении информации о них по всему миру. Европейские власти по-прежнему могут потребовать удаления определенной ссылки во всех версиях поисковой системы, соблюдая при этом баланс между правами граждан и свободой слова.

С 2014 года Google удалила в общей сложности порядка 1,6 млн ссылок из поисковых запросов в ЕС по требованию граждан, однако эти данные сохраняются в поисковых запросах за пределами Европы.

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