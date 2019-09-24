"Киевводоканал" запустил приложение для передачи показаний счетчиков

Об этом говорится в сообщениии Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

С помощью приложения можно:

платить за услуги водоснабжения и водоотведения в любое время суток через мобильное устройство;

просматривать и оплачивать счета по нескольким адресам;

передавать показатели счетчиков;

заказывать опломбирование и поверку счетчиков;

быстро узнавать контактную информацию центров обслуживания потребителей.

Приложение можно загрузить из из App Store или Google Play.

Далее необходимо зарегистрироваться. Для этого необходимо ввести ФИО, свой электронный адрес, мобильный телефон и пароль. После регистрации придет SMS с кодом, который необходимо ввести в приложении. Далее необходимо ввести лицевой счет который находится на квитанции "Киевводоканала" или ГИВЦ.

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