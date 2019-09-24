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24.09.19 20:10

"Киевводоканал" запустил приложение для передачи показаний счетчиков

В "Киевводоканале" внедрили мобильное приложение, с помощью которого можно заказывать услугу опломбирования и поверки счетчиков, оплачивать услуги, передавать показания и тому подобное. Сейчас приложение работает в тестовом режиме и будет совершенствоваться для удобства потребителей. Сервис является бесплатным для клиентов "Киевводоканала".

"Киевводоканал" запустил приложение для передачи показаний счетчиков

Об этом говорится в сообщениии Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

С помощью приложения можно:

Приложение можно загрузить из из App Store или Google Play

Далее необходимо зарегистрироваться. Для этого необходимо ввести ФИО, свой электронный адрес, мобильный телефон и пароль. После регистрации придет SMS с кодом, который необходимо ввести в приложении. Далее необходимо ввести лицевой счет который находится на квитанции "Киевводоканала" или ГИВЦ.

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