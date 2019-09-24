Госавиаслужба присоединилась к международной группе по разработке правил для беспилотников

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Госавиаслужбы, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, членство в JARUS открывает Украине возможности для участия в тематических рабочих группах, налаживания контактов с организациями и ведущими мировыми компаниями, которые участвуют в разработке мировой концепции регулирования беспилотных воздушных судов, и позволяет влиять на развитие и решение проблем индустрии.

JARUS - группа экспертов более чем из 60 стран мира, включая Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) и Европейскую организацию по безопасности аэронавигации (EUROCONTROL). Основной целью группы является разработка единых технических и эксплуатационных требований для безопасной эксплуатации беспилотников и их интеграции в воздушное пространство.

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