Минцифры создаст карту покрытия территории Украины интернетом

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook, передает БизнесЦензор.

Федоров отметил, что одна из целей министерства – в течение трех лет все без исключения населенные пункты и их социальные объекты обеспечить высокоскоростным доступом к интернету.

"Но возникла проблема. Как и во всех сферах, у нас в государстве (пока что), в этом направлении нет точной и актуальной аналитической информации: какое точное проникновение интернета сейчас, какой методологией это изучается, как измеряется результат решения этой проблемы, какая реальная скорость сети в каком регионе/населенном пункте/доме. Без этой информации невозможно принимать управленческие решения", - написал Федоров.

По его словамм, ущерб от отсутствия информации может измеряться миллиардами.

"Сегодня провели продуктивную встречу с теми стейкхолдерами, которые заинтересованы помочь нам получить быстрый результат - реальную карту покрытия интернетом территории страны. Подписали меморандум (ассоциации, международный бизнес, регулятор, профильные депутаты). Сейчас: готовим методологию изучения (кейс-стади - максимальное количество методов); определили формат коммуникации; есть ответственные", - рассказал Федоров.

Он отметил, что конечный продукт - это онлайн-карта с реальным покрытие сети, возможность посмотреть ситуацию вплоть до населенного пункта.

"Конечно же с возможностью дать обратную связь, соответствует скорость результатам исследования или нет", - подчеркнул Федоров.

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