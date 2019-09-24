Антирейдерская комиссия Минюста вернула Калушскую ТЭЦ в собственность государства, – Герус

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель президента в Кабмине, народный депутат Андрей Герус сообщил на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, в мае Кабмин вывел из государственной собственности Калушскую ТЭЦ и передал ее в коммунальную собственность города Калуш, мэром которого ранее был экс-министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Напомним, до этого Калушская ТЭЦ находилась в пользовании ГП "Калушская ТЭЦ - Нова", которое было создана осенью 2016 года Министерством энергетики и угольной промышленности. Это предприятие создано на базе государственного "Калушская ТЭЦ", которое и процессе реформирования было выведено из состава ГП ВЭД "Укринтерэнерго".

Предприятие "Калушская ТЭЦ-Нова" было включено в перечень объектов приватизации на 2017-2020 годы.

Насалик в 2006-2014 годах был мэром Калуша (Ивано-Франковская обл.). В 2015 при его поддержке мэром стал Игорь Матвийчук.

В 2018 году Кабинет министров утвердил технико-экономическое обоснование (ТЭО) реконструкции Калушской ТЭЦ сметной стоимостью 1,44 млрд грн.

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