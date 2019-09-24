Высший совет правосудия сменил главу

Как сообщает пресс-служба ВСП, соответствюущие решения были приняты на заседании совета во вторник, 24 сентября, передает БизнесЦензор.

В частности, было удовлетворено заявление Говорухи о прекращении своих полномочий в связи с необходимостью продолжить лечение. Он возглавлял ВСП с апреля 2019 года.

В связи с этим на заседании член ВСП Светлана Шелест предложила на должность председателя кандидатуру члена Высшего совета правосудия Андрея Овсиенко.

По результатам тайного голосования кандидатуру Овсиенко на должность главы ВСП поддержало 12 членов Высшего совета правосудия, что составляет более половины от его конституционного состава.

Согласно приведенной биографии, судья апелляционного суда Волынской области Андрей Овсиенко 15 марта 2017 года был избран членом Высшего совета правосудия XIV внеочередным съездом судей Украины, с 14 мая 2019 года был секретарем Третьей Дисциплинарной палаты ВСП.

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