Госавиаслужба может ограничить права МАУ для запуска полетов SkyUp на Гоа

Об этом говорится в анонсированной повестке дня регулятора, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Подобный пункт вынесен на обсуждение в связи с тем, что заявку на выполнение одного регулярного рейса в неделю между Киевом и Гоа с 1 октября подал лоукост SkyUp.

Поскольку вся существующая квота распределена, но не используется полностью в течение 12 месяцев, в соответствии с пунктом 2.4 Порядка предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушный линий, Госавиаслужба включает в повестку дня вопрос наличия или отсутствия оснований для аннулирования или ограничения имеющихся у других авиаперевозчиков прав на эксплуатацию воздушных линий.

Помимо этого, комиссия рассмотрит заявку SkyUp на получение прав на регулярные полеты из Львова в Париж и в город Бове рядом с Парижем с частотой до двух рейсов в неделю. Ранее аффилированный со SkyUp туроператор Join UP! начал продажу авиабилетов на рейсы Львов-Париж (Бове) с конца октября.

SkyUp также попросил увеличить частоту полетов на маршруте Киев-Пардубице с трех до семи в неделю, на маршруте Киев-Львов и Киев-Запорожье с четырех до семи в неделю.

Повестка дня заседания комиссии Госавиаслужбы включает вопрос аннулирования прав ООО "Фанэйр" на выполнение рейсов из Киева в Тбилиси, Батуми, Салоники, Афины, Тирану, Болонью, Стокгольм, из Харькова в Тбилиси и из Львова в Афины.

Помимо этого, комиссия рассмотрит запрос YanAir на выдачу прав на маршруты из Киева в Ларнаку, Дрезден, Осло, Ригу, из Харькова в Тель-Авив и из Одессы в Тель-Авив, Пафос, Будапешт, Гамбург.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram