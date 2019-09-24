Запасы газа в хранилищах достигли рекордных 20 миллиардов кубометров, – "Укртрансгаз"

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В компании отмечают, что к началу отопительного сезона, который начинается в середине октября, планируется закачать еще около 0,5 млрд кубометров газа.

"Такие запасы газа в ПХГ, а также объем добычи украинского газа и импорта из стран Евросоюза позволяют на сегодня утверждать: Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019/2020", – сказано в сообщении.

Среднесуточная закачка газа в первые две декады сентября составила 77,2 млн кубометров, тогда как в августе она составила 77,5 млн кубометров, в июле – 74,4 млн кубометров, в июне – 71,9 млн кубометров, в мае – 62,9 млн кубометров.

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Как сообщалось, ранее НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 млн куб. м газа в первом квартале 2020 года.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, в комплексе это позволяет утверждать, что Украина обеспечена газом на следующую зиму.

Напомним, ранее исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что НАК ведет подготовительные работы для разворота газотранспортной системы (ГТС) страны в реверсном направлении в случае прекращения Россией транзита с 1 января 2020 года.

Опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно запасами в подземных хранилищах газа.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уже заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд кубометров газа, что на 3-4 млрд кубометров больше практики последних лет. Это связано с тем, что отсутствие импорта и транзита газа со стороны России по ГТС Украины вынудит страну начать его реверс с запада страны, где расположены наибольшие по емкости хранилища, на восток.

На протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд кубометров (с 17,19 млрдкубометров до 8,75 млрд кубометров).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд кубометров.

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