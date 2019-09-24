Еврокомиссия надеется найти долгосрочное решение по транзиту газа через Украину, – Шефчович

Об этом сказал Шефчович 24 сентября на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по энергетике, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся продвинуться в этих дебатах во время следующего совещания, которое предусмотрено на третью неделю октября", – сказал Шефчович.

"Как вы знаете, мы стараемся найти долгосрочное решение, приемлемое для всех сторон", – отметил зампред ЕК, сообщив, что проинформировал Совет ЕС о состоявшемся в Брюсселе 19 сентября очередном раунде трехсторонних консультаций и об обеспечении надежного газоснабжения на предстоящую зиму.

Как сообщалось, в ходе прошедших в минувший четверг трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе российский "Газпром" впервые допустил возможность подписания контракта на транзит газа через Украину по европейским правилам после завершения действующего договора с 1 января 2020 года, заявили в "Нафтогазе".

Для этого перед проведением переговоров Кабинет министров утвердил новый план отделения деятельности по транспортировке газа ("анбандлинга") НАК "Нафтогаз Украины".

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров отметил конструктивную позицию украинской и российской сторон и высказал надежду, что к следующему их раунду, который намечен на конец октября, стороны смогут продвинуться в решении ряда возникших вопросов.

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