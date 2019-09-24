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24.09.19 16:05

До конца года Украине нужно дополнительно 1 миллион тонн угля, – Герус

На 24 сентября запасы угля в Украине составляют 1,2 млн тонн, или 62% от прошлогоднего уровня. Однако до конца года необходимо дополнительно накопить еще более 1 млн тонн.

До конца года Украине нужно дополнительно 1 миллион тонн угля, – Герус

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Новый парламент и правительство начали работу 29 августа. Уровень запасов угля на складах ТЭС/ТЭЦ был чуть более 700 тыс тонн, это 50% от запасов угля на ту же дату прошлого года. На сегодня уровень запасов составляет 1,2 млн тонн, это + 500 тыс тон за три недели, это уже 62% от прошлогоднего уровня, но все равно слишком мало", - написал Герус. 

"В середине августе при запуске в работу горит генератор на 2-м блоке Хмельницкой АЭС. Происходит полная автоматическая остановка атомного блока мощностью 1000 МВт. Для замещения выработки э/э нужно внепланово дополнительно более 1 млн тонн угля до конца года", - добавил он.

Герус отметил, но на сегодня 5 из 15 атомных блоков в нерабочем состоянии.

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