Прибыль банков превысила 44 миллиарда, – НБУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, более половины (58,3%) этого результата обеспечила прибыль государственного "Приватбанка".

В целом, доходы банков в текущем году выросли на 28,5% до 165 млрд грн, при этом расходы – на 5,2%, до 120,7 млрд грн.

В НБУ указывают, что больше всего на рост банковской прибыли повлияли четыре фактора: рост чистых процентных доходов банков на 18% – до 53 млрд грн; рост чистых комиссионных доходов банков на 15% – до 28,4 млрд грн; позитивний результат от переоценки и от операций купли-продажи – 14,9 млрд грн; низкий объем отчислений банками в резервы – 8 млрд грн против 14,4 млрд грн в прошлом году.

"Нынешний период высокой доходности должен быть использован для формирования банками запаса прочности, который позволит выполнять ужесточенные требования Национального банка к капиталу банков. Особенно это касается государственных банков. На сегодня почти всю прибыль они должны перечислять в бюджет в виде дивидендов. В то же время их достаточное капитализация – непременное условие сохранения финансовой стабильности", – отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

По словам замглавы Нацбанка, поэтому в период усиления требований к банкам целесообразно основную часть прибыли госбанков направлять на усиление их прочности.

Как сообщалось, по итогам работы в январе-июле 2019 года платежеспособные банки получили 36,7 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 9,8 млрд грн.

Напомним, в 2018 прибыль банковской системы достиг исторического максимума – 21,7 млрд грн.

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