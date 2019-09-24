Фармпроизводство с начала года выросло на 8,8%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, в частности, производство расфасованых для розничной продажи лексредств, содержащих смешанные или несмешанные продукты, в январе-августе увеличилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В то же время производство лексредств, содержащих антибиотики, сократилось на 3,1% в сравнении с январем-августом 2018 года. Производство препаратов, предназначенных для использования в терапевтических или профилактических целях и содержащих кортикостероидные гормоны, их производные и структурные аналоги, не содержащих антибиотики, уменьшилось на 15% соответственно.

Как сообщалось, производство основных фармпродуктов и фармпрепаратов в Украине за январь-август 2018 года сократилось на 2,2% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

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