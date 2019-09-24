НПЗ Коломойского планирует увеличить переработку нефти до максимума за 8 лет

Об этом сообщил глава правления компании Павел Овчаренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

По словам топ-менеджера, 28 сентября будут приняты два танкера с нефтью американского сорта Bakken и азербайджанского Azeri по 80 тыс. тонн каждый.

"На октябрь планируется аналогичная поставка двух танкеров по 80 тыс. тонн", – добавил Овчаренко.

С учетом плановой добычи ПАО "Укрнафта" на уровне 128-130 тыс. тонн, объем доступной Кременчугскому НПЗ нефти в сентябре составит 288 тыс. тонн. В октябре этот объем превысит 300 тыс. тонн за счет законтрактованных 23 сентября у "Укртранснафты" 15 тыс. тонн Azeri Light, которые будут перекачаны на НПЗ с терминала МНТ "Южный" в первой декаде октября.

По данным издания, в сентябре переработка нефти в Кременчуге составит около 255 тыс. тонн, что выше на 30%, чем в летние месяцы. В сентябре завод протестировал выход на максимальный уровень переработки в объеме 9,5 тыс. тонн нефти в сутки.

Если заявленные компанией планы по поставкам нефти в сентябре-октябре будут выполнены, завод увеличит производство на 44-50% по сравнению со среднемесячными показателями текущего года и достигнет максимальных за 8 лет месячных объемов переработки.

Последний раз переработка свыше 300 тыс. тонн в месяц на Кременчугском НПЗ фиксировалась в январе 2011 года. Такое увеличение позволит нарастить выпуск дизельного топлива в среднем на 30 тыс. тонн в месяц.

Как сообщалось, с 1 августа Украина ввела пошлины на российское дизтопливо, поставляемое по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс", после чего прокачка по трубопроводу была приостановлена. Вместо этого отгрузки были перенаправлены в Гомель, где трубопроводный ресурс переваливается в жд/цистерны с последующей отправкой в Украину.

По словам представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса, после этого импорт Украиной дизельного топлива из Российской Федерации в августе сократился вдвое.

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