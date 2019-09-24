Новым заместителем Милованова может стать глава организации "Аграрная Сверхдержава"

Об этом свидетельствует декларация Метелевой на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно декларации, Метелева в 2018 году получила 257,2 тыс. грн дохода от отчуждения недвижимого имущества, 7 тыс. грн дохода от предоставления имущества в аренду от сельськохозяйственного ООО "Довира" ("Сварог Вест Груп") и 260 грн благотворительной помощи от этого агропредприятия.

По данным декларации, она владеет 25% ООО "Чартерхаус Корпорейт Партнерс Украина" и является конечным бенефициаром общественной организации "Фундация "Аграрная Наддержава".

Кроме этого, Метелева задекларировала $60 тыс. наличными.

Инна Метелева до прихода в компанию CharterHouse Corporate Partners занимала должность заместителя председателя правления корпорации "Сварог Вест Групп".

Как сообщалось, 18 сентября Кабмин назначил заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства заместителем министра назначен Сергея Николайчука.

Ранее, 6 сентября министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-торгового представителя Украины Тараса Качку.

Напомним, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности Тимофея Милованова – на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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