БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
24.09.19 14:04

Комитет Рады объявил конкурс на должность члена совета Нацбанка

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики объявил конкурсный отбор на должность члена совета Национального банка Украины, ставшую вакантной после назначения Тимофея Милованова министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

нбу,нацбанк

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Заявления на участие в отборе принимаются с 24 сентября по 8 октября 2019 года.

Комитет напоминает, что согласно закону "О НБУ", кандидатуры для назначения Верховной Радой членами совета Нацбанка проходят обсуждения на специальном открытом заседании профильного парламентского комитета, который вносит свои рекомендации для утверждения в сессионный зал.

Совет НБУ состоит из главы НБУ и восьми членов: по четыре от Верховной Рады и президента.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100