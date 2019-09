Хозяйственный суд отложил рассмотрение иска Коломойского по "Приватбанку" (обновлено)

Следующее заседание назначено на 14:00 1 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня прошло слушание дела по сути, первое судебное заседание. Стороны выступили с докладами. Также выступил и Национальный банк против удовлетворения иска в полном объеме и указал, что возвращение акций его предыдущим владельцам в соответствии с законом о системе гарантирования вкладов физлиц является невозможным", – сообщил представитель НБУ по доверенности Виктор Григорчук.

По словам юриста, на следующем заседании продолжится изучение материалов дела, возможно, будут предоставлены комментарии по требованию суда.

"С учетом сложности процесса, с учетом большого объема документов, которые являются доказательством, мы просили проводить рассмотрение дела коллегиально. Нужно понимать, что впервые подобное дело рассматривается судами Украины…, впервые применяются те или иные нормы права. Отказали (в коллегиальном рассмотрении дела, – ред.)", – отметил юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев.

Представитель банка пояснил, что при коллегиальном рассмотрении дела как минимум три человека могут принимать решение.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева сегодня, 24 сентября, начал рассмотрение иска экс-акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Заседание суда началось в 10:30и проходило в закрытом режиме.

Напомним, Шестой апелляционный административный суд 13 мая отклонил апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым по иску бывшего акционера "Приватбанка" кипрской компании Triantal Investments Ltd было отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке" накануне его вывода с рынка.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доля Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.

Как указывали в НБУ, обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке" является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка.

Кроме того, 18 апреля Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения Национального банка, Кабинета министров, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

