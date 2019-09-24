В США подали новый иск против BMW и Bosch в рамках дизельного скандала

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Судебный процесс начался в марте 2018 года. Судья Кевин Макналти отклонил жалобу в июне, но дал истцам возможность пересмотреть свои обвинения, сообщает Die Welt.

В понедельник юридическая фирма Hagens Berman подала исправленный иск в суд в Нью-Джерси, в котором утверждается, что автомобили BMW имеют такое же устройство, снижающее показатели выбросов дизельных двигателей, как и машины Volkswagen.

Это устройство имеет программу, которая может занижать данные о выбросах либо полностью отключать контроль над уровнем выхлопных газов. Иск касается десятков тысяч машин BMW X5 и 335d, проданных в 2009-2013 годах. По мнению истцов, выхлопы вредных газов на данных автомобилях в 27 раз превышают допустимые в США нормы, сообщает Deutsche Welle.

Германская Bosch, являющаяся поставщиком комплектующих для BMW, обвиняется в том, что она производила программное обеспечение и являлась "активным и знающим" участником махинаций, говорится в документе.

В сентябре 2015 года в результате инициированных властями США расследований Volkswagen вынужден был признать, что более чем на 10 млн проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв машин компании для устранения фальсификаций. VW достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более $18 млрд в рамках урегулирования скандала.

Вслед за Volkswagen штрафы в рамках дизельного скандала пришлось заплатить Audi и Porsche, а также Bosch.