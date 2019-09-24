Суд начал рассматривать иск Коломойского по "Приватбанку"

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

Заседание суда началось в 10:30 в закрытом режиме.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года.

18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка. НБУ, Минфин и ПриватБанк подали апелляцию.

Окружной административный суд города Киева 18 апреля принял очередное решение относительно процедуры национализации ПриватБанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

В частности, удовлетворены требования истца в части отмены решения Национального банка от 13 декабря 2016 года № 105, которым определен перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц.