БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
24.09.19 12:59

Суд начал рассматривать иск Коломойского по "Приватбанку"

Хозяйственный суд Киева сегодня, 24 сентября, начал рассмотрение иска экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года.

коломойский

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

Заседание суда началось в 10:30 в закрытом режиме.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года.

18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка. НБУ, Минфин и ПриватБанк подали апелляцию.

Окружной административный суд города Киева 18 апреля принял очередное решение относительно процедуры национализации ПриватБанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

В частности, удовлетворены требования истца в части отмены решения Национального банка от 13 декабря 2016 года № 105, которым определен перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100