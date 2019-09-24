"Укрзализныця" переоборудует депутатскую комнату на железнодорожном вокзале в Киеве

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Вастоящее время там идут последние подготовительные работы. Работать зал для военных будет со следующей недели.

"Для нас это очень важный вопрос. Мы существенно и кардинально меняем концепцию волонтерских пунктов для украинских защитников. На добрые дела мы дали себе две недели, но, думаю, успеем быстрее", - сообщил глава компании Евгений Кравцов.

Кравцов отметил, что зал обустроят диванами, телевизором, стиральной машиной, Wi-Fi, камерами хранения и библиотекой.

"На очереди - депутатские залы в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре. Через несколько недель там тоже будут готовы принимать украинских военных", - добавил глава компании.