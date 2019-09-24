БизнесЦензор

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24.09.19 11:47

Volkswagen начал производить батареи для электромобилей

Немецкий автопроизводитель Volkswagen запустил собственное производство аккумуляторов для электромобилей.

volkswagen

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Пилотное производство, которое будет выпускать небольшие партии батарей, было запущено в понедельник в Зальцгиттере (федеральная земля Нижняя Саксония).

В компании рассчитывают таким образом наработать необходимый опыт, который позволит совместно со шведской компанией Northvolt развернуть массовое производство аккумуляторов.

В 2020 году партнеры намерены начать строительство в Нижней Саксонии предприятия по выпуску аккумуляторных батарей суммарной мощностью 16 ГВт. Его ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2023 года - начале 2024 года.

Кроме того, в 2020 году в Зальцгиттере должна быть введена в эксплуатацию установка по утилизации отработанных батарей.

Volkswagen намерен инвестировать в производство аккумуляторов в общей сложности свыше 1 млрд евро.

Компания уже в ноябре этого года планирует начать выпуск первого серийного электромобиля VW ID.3, за которым последуют другие модели. Как ожидается, в течение 10 лет на рынок могут выйти порядка 70 различных электромобилей, что требует большого количества аккумуляторных батарей, которые компания пока приобретает у азиатских поставщиков.

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