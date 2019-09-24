Google запустил сервис подписки на мобильные игры и приложения

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Пользователи нового сервиса смогут получить доступ к 350 встроенным приложениям и играм, при использовании которых не будет рекламы и встроенных покупок.

Бесплатный тестовый период Play Pass будет составлять десять дней.

Абоненская месячная плата в первый год пользования сервисом составит $1,99, позже вырастет до $4,99 в месяц.

Все игры и приложения, доступные по подписке, уже сейчас находятся в Play Store. В блоге отмечается, что при помощи сервиса пользователи смогут не покупать каждое приложение или игру отдельно, а также убрать встроенную рекламу. Если приложение было скачано до подписки на сервис, то реклама исчезнет после проведения оплаты, а покупки внутри игры разблокируются.

Подпиской можно будет поделиться с пятью членами семьи.

Пока новый сервис будет доступен только в США. Сроки запуска в других странах не называются.