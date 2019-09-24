"Нафтогаз" увеличил прибыль почти вдвое

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины" сообщает БизнесЦензор.

Прибыль до налогообложения за 6 месяцев 2019 года составила 31,9 млрд грн, что на 79% превышает результат 6 месяцев 2018 года.

"Группа достигла такого показателя в основном за счет улучшения финансового результата сегментов "Интегрированный газовый бизнес" и "Транзит природного газа" (результат сегмента представляет собой операционную прибыль/(убыток) к которому добавляется эффект операционных курсовых разниц)", - говорится в сообщении.

На уменьшение прибыли до налогообложения в 2018 году повлияло признание 4,8 млрд грн расходов на компенсацию НДС по решению Арбитража относительно транзита природного газа.

Общие объемы реализации природного газа в рамках ПСО уменьшились за 6 месяцев 2019 года на 1,2 млрд куб. м или на 11% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

"Изменения в структуре приобретенного природного газа и газа собственной добычи, а также снижение стоимости приобретения природного газа в первом полугодии 2019 г. привели к снижению общей себестоимости реализованного природного газа в рамках ПСО на 6,4 млрд грн", - указывает "Нафтогаз".

За 6 месяцев 2019 года произошло снижение объема реализации природного газа потребителям не на условиях ПСО на 0,5 млрд куб. м по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, что привело к снижению результата этой деятельности на 3 млрд грн.

Дебиторская задолженность (без учета резерва сомнительных долгов) за природный газ на 30 июня 2019 г. увеличилась на 8,4 млрд грн грн. или на 14,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

"Увеличение задолженности связано прежде всего с ростом долгов теплогенерирующих предприятий вследствие повышения цен для этой категории и ухудшения расчетов", - сообщает "Нафтогаз".

Объем транзита газа по результатам 6 месяцев 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составил 45,1 млрд куб. м. Одним из главных факторов увеличения объемов транзита является повышенный спрос на природный газ в Европе.

Результат сегмента транзита природного газа за 6 месяцев 2019 года увеличился с 2,6 млрд грн до 12,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в основном за счет увеличения стоимости услуги по транзиту природного газа, увеличения объема транзита и снижения амортизационных расходов в составе себестоимости.

"Результат сегмента "внутренняя транспортировка природного газа" за 6 месяцев 2019 г. ухудшился на 3,1 млрд грн за счет уменьшения объема транспортировки природного газа и начисления резерва сомнительных долгов, что связано со значительными объемами неоплаченных услуг по балансировке", - сообщает компания.

По состоянию на 30 июня 2019 г. дебиторская задолженность за услуги балансирования выросла на 13,8 млрд грн или на 49,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

"Общий объем отбора газа из ПХГ по результатам 6 месяцев 2019 г. составил 5,2 млрд куб. м, что на 2,1 млрд куб. м или на 29% меньше, чем за 6 месяцев 2018 года. Значительные объемы отбора газа из газохранилищ в 2018 году были вызваны повышением спроса потребителей на природный газ в конце отопительного сезона 2017/2018 годов в результате ухудшения погодных условий и снижения давления природного газа в ГТС со стороны России", - сообщает "Нафтогаз".

За 6 месяцев 2019 г. объем закачки природного газа по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 1 млрд куб. м или на 26%.

Результат сегмента хранение природного газа за 6 месяцев 2019 г. улучшился на 1 млрд грн за счет изменения тарифа на хранение природного газа, но, как и в первом полугодии 2018 г., деятельность по хранению природного газа остается убыточной, а результат сегмента составляет – 0,1 млрд грн.

За 6 месяцев 2019 Группа "Нафтогаз" оплатила 58,6 млрд грн налогов, что составило около 15,9% общих доходов бюджета за этот период.