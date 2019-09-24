Цены на нефть снизились до $64,4 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,36 (на 0,56%), до $64,41 за баррель. За предыдущую сессию цена контракта выросла на $0,49 (на 0,76%), до $64,77 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к тому же времени дешевели на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,28 (на 0,48%), до $58,36 за баррель. За понедельник WTI подорожала на $0,55 (на 0,95%), до $58,64 за баррель.

Саудовская Аравия сумела возобновить работу на основной части нефтяных мощностей, пострадавших в результате атаки беспилотников 14 сентября.

По словам аналитиков AxiTrader, нефтяной рынок, скорее всего, продолжить следить за ситуацией в королевстве и геополитическими рисками на Ближнем Востоке в целом. Опубликованные в понедельник слабые данные о состоянии промышленности и сферы услуг Европы (индексы PMI) также могут вызвать беспокойство инвесторов относительно объемов спроса на нефть, что может еще больше снизить цены на нефть.

В среду Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти в стране. Опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем прогнозируют, что за прошлую неделю запасы сократились на 190 тысяч баррелей. Если эти ожидания оправдаются, сокращение запасов произойдет по итогам пятой недели из последних шести.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) во вторник снизилась на 0,6% - до 463,8 юаня за баррель.