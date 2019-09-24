РФ может не попасть на Олимпиаду из-за допинга

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Это значит, что РУСАДА вновь может лишиться статуса, восстановленного в сентябре 2018 года. Потеря аккредитации РУСАДА, в свою очередь, может оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК), который может не допустить Россию к Играм 2020 года в Токио из-за неспособности обеспечить соблюдение антидопинговых правил.

Исполнительный комитет ВАДА в понедельник получил доклад Комитета по соблюдению, касающийся анализа данных Московской лаборатории, содержавших результаты тысяч допинг-проб российских спортсменов.

"Исполком был проинформирован, что дальнейшая проверка... несоответствий в данных Московской лаборатории... заставила ВАДА 17 сентября 2019 года начать формальную процедуру проверки на соответствие в отношении РУСАДА", - говорится в заявлении ВАДА.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подтвердил, что сложившаяся ситуация может поставить под угрозу участие России в Олимпиаде в Токио.

"За короткий срок в 3 недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории", - говорится в заявлении Позднякова, опубликованном на сайте ОКР.

"В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия Олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году".

Председатель наблюдательного совета РУСАДА сказал агентству Интерфакс: "ВАДА дала российской стороне три недели для дачи объяснений по поводу якобы имеющих место изменений в базе данных московской лаборатории. Такой ответ будет представлен".

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус в телефонном разговоре с Рейтер не стал раскрывать подробности о несоответствиях, на которые ссылается ВАДА, но подчеркнул необходимость выйти из сложившейся ситуации.

"Я глубоко убежден, что выходить из антидопингового кризиса должны новые люди. Либо должны быть новые подходы, либо новые люди с новыми подходами. Нужно выйти из этого круга порочного", - сказал Ганус.

Президент ВАДА Крейг Риди сказал, что цель запущенной процедуры - выявить причины обнаруженных несоответствий.

"Мы пока не знаем, было ли это несанкционированным доступом или манипуляциями, или чем-либо еще", - сказал он в интервью Рейтер в понедельник.

"Поскольку, согласно правилам, если мы приходим к выводу о несоблюдении, а россияне этого не признают, решение будет принимать Спортивный арбитражный суд (CAS), надо быть очень осторожными, надо точно выяснить, что произошло, и этим мы и занимаемся".

РУСАДА лишилось аккредитации ВАДА в 2015 году после выхода доклада независимой комиссии международной организации, содержавшего доказательства существования в российском спорте допинговой системы, поддерживаемой государством.

Впоследствии МОК отстранил Россию от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, разрешив "чистым" спортсменам соревноваться под нейтральным флагом.