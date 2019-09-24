Мировой рынок может остаться без бананов из-за грибка

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Бороться с распространением Fusarium TR4 (как и другими его "родственниками") невероятно сложно, и распространяется он быстро.

Недавно штамм этого грибка впервые в истории поразил сотни гектаров банановых плантаций в странах Латинской Америки, в первую очередь в Колумбии – откуда на мировой рынок и поступает подавляющее большинство этих плодов.

В Латинской Америке, Африке, Азии тысячелетиями выращиваются сотни самых разных сортов бананов – но в основном для местного потребления. Каждый четвертый банан в мире вырастает в Индии. Это государство, а также Бразилия, Китай и Таиланд производят бананов больше всех – однако на экспорт они не отправляются. Около 80 процентов всего мирового бананового экспорта приходится на страны Латинской Америки. На первом месте находится Эквадор (примерно 28–30 процентов, в зависимости от года), за которым следуют Коста-Рика, Гватемала и Колумбия.

Все бананы оттуда, которые попадают на мировые рынки, почти всегда относятся только к одному сорту – "Кавендиш". "Кавендиш" был специально выведен для мировых продаж, он неприхотлив, хорошо сохраняется при транспортировке.

Не так давно в мире первое место по популярности и распространению занимал другой сорт бананов, "Гро-Мишель" (или "Большой Майк", как называли его в англоязычных странах). В 50-х годах XX века его почти полностью уничтожил другой штамм того же самого грибка.

После этого на первые позиции вышел "Кавендиш", выведенный в тропиках британскими селекционерами еще в XIX веке. Поскольку фунгицида, эффективного против штамма Fusarium TR4, ученые пока не создали, "Кавендиш" может постичь та же судьба, что и "Гро Мишель".

"Панамская болезнь", а по-научному Fusarium oxysporum f.sp. cubense, обитает в земле, однако через поврежденные корни проникает в листья и окрашивает их в жёлтый цвет, после чего те отмирают. В почве, на которой раньше культивировали бананы, грибок может сохраняться потом в течение 25–30 лет. Впервые этот грибок был обнаружен в Суринаме, и к 1910–1920 годам им были заражены практически все банановые плантации Центральной Америки, включая и весь Гондурас – самый крупный мировой экспортер в то время.

Разные штаммы этого грибка появляются в мире с определенной периодичностью. Впервые банановые плантации, пораженные Fusarium TR4, обнаружились в 90-х годах прошлого века в Малайзии и Индонезии. Затем грибок перекинулся на соседние страны, после чего попал в Западную и Южную Азию, Австралию и Африку. Однако в Латинской Америке TR4 до недавнего времени не находили.

При этом в течение многих лет ученые предупреждали, что крупнейшим банановым компаниям, производителям и дистрибьюторам, таким как Chiquita, Fyffes или Dole, следовало бы как можно скорее искать новые сорта бананов, по мере распространения грибка. Однако сделано этого не было. Сейчас же в мире, в отличие от 50-х, нет очевидного "резервного банана", ожидающего своего часа. Тем временем в августе 2019 года наличие TR4 было подтверждено в Колумбии, что побудило чиновников страны объявить настоящее чрезвычайное положение в ряде провинций.

Некоторые ученые, несмотря на все чрезвычайные меры, принимаемые в Колумбии и в других латиноамериканских странах, все же утверждают, что дни сорта "Кавендиш" сочтены, и рекомендуют как можно скорее выводить новый, устойчивый к грибку сорт – однако для этого селекционерам может понадобиться от 3 до 7 лет.