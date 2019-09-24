Трамп и президент Польши обсудили борьбу с "Северным потоком-2"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Трамп и Дуда обсудили, как воспрепятствовать (реализации) проекта газопровода "Северный поток-2", - сообщает агентство.

Ранее Трамп неоднократно критиковал этот проект, призывал Европу к диверсификации источников энергопоставок и отмечал, что альтернативным источником может стать сжиженный природный газ из США.

Морской газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Строительство газопровода "Северный поток-2" в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа.