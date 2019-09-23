Кабмин ужесточит условия получения средств из Фонда регионального развития, – министр

Об этом завила министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Мы должны изменить принципы оказания поддержки из Государственного фонда регионального развития (ГФРР). Финансирование должно происходить только при условии соблюдения критериев целесообразности и оптимальности проектов. Государство будет поддерживать проекты, на самом деле значимые для развития общин, а не софинансировать мелкие ремонты", – заявила Бабак.

По словам министра, в будущем чтобы получить финансирование из ДФРР общины будут обязаны иметь генеральные планы населенных пунктов, перспективные планы размещения опорных школ, амбулаторий, ЦНАП, а также проекты оптимизации схем водо- и теплоснабжения, санитарной очистки и тому подобное.

"Без надлежащего планирования развития территорий, поддержки со ГФРР не будет. Это позиция, которую мы будем имплементировать в программе деятельности правительства, программе регионального развития и ГФРР. Поэтому очень прошу регионы понимать, что только так мы построим сильное государство, иначе будем постоянно латать дыры", – сказала Бабак.

Читайте также: Рада перенаправила 1 миллиард господдержки аграриев в Фонд регионального развития

Как сообщалось, в августе глава Офиса президента Андрей Богдан обратился в Кабмин с требованием заблокировать финансирование местным бюджетам 7,6 млрд грн из фонда регионального развития и 2,5 млрд грн субвенции на социально-экономическое развитие на социально-экономическое развитие якобы с целью недопущения неэффективного использования бюджетных средств и для проверки целесообразности их выделения.

К проектам, которые финансируются за указанные средств относятся детские сады, школы, больницы, социальные учреждения, клубы, дороги, мосты и др.

"С целью обеспечения благосостояния украинцев проекты, на которые выделено финансирование указанными выше распоряжениями, будут пересмотрены новым составом Кабинета министров", – заявили в ОП.

Тогда премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство не будет приостанавливать финансирование программ регионального развития по просьбе Богдана.

Как сообщалось, по состоянию на июль было одобрено финансирование 707 проектов регионального развития во всех областях Украины. Это строительство и реконструкция школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры, спорта.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram