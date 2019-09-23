Рост грузоперевозок замедлился до 8,1%, – Госстат

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным ведомства, грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 2% – до 224 млрд ткм.

В частности, в январе-августе 2019 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 174,3 млн тонн грузов, что на 1,2% меньше, чем в январе-августе 2018 года.

При этом перевозка лесных грузов снизилась на 59,3%, строительных материалов – на 22,2%, лома черных металлов – на 18%, кокса – на 10,7%, цемента – на 6,8%, каменного угля – на 5,6%, черных металлов – на 3,5%.

В то же время перевозки железной и марганцевой руды увеличилась на 4,1%, нефти и нефтепродуктов – на 4,8%, зерна и продуктов помола – на 24,3%, химических и минеральных удобрений – на 25,7%.

В общем объеме перевозок грузов водным транспортом зарубежные составили 45,2%.

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Кроме того, в январе-августе 2019 года по сравнению с январем-августом 2018 года возрос объем перекачки грузов трубопроводным транспортом.

Так, перекачка аммиака увеличилась на 8,4%, газа – на 0,3%. Транзит аммиака увеличился на 7,3%, газа – на 2,3%. Вместе с этим перекачка и транзит нефти снизились на 5,3% и на 7,7% соответственно.

Как сообщалось, по данным Госстата, транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-июле 2019 года увеличили перевозку грузов на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 386,5 млн тонн.

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