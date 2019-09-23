Нацбанк требует полной перезагрузки законодательства о небанковском секторе, – Рожкова

Такое мнение высказала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

По словам Рожковой, уже состоялась встреча с донорами, международными партнерами по этому вопросу. Фактически уже приступили к работе над новым законодательством. Уже есть проекты, полные или частичные, над которыми работали разные специалисты, привлекая в том числе рынок. Но ни один из этих законопроектов не доведен до стадии, когда его можно подавать в парламент.

"В течение девяти месяцев абсолютно все законопроекты должны быть разработаны. Что я подразумеваю под словом "все"? Сначала закон о финансовых услугах, который нужно полностью обновить в соответствии с новыми требованиями. Это рамочный закон для всего финансового сектора, который должен определять основные принципы, основные сферы и так далее. Далее в соответствии с ним нужно отработать остальное секторальное законодательство и принимать все в комплексе, чтобы не было конфликтных норм, разночтений, нечетких формулировок или разных терминологий. Иначе получится, что законы простые, но будет множество разъяснений", - подчеркнула Рожкова.

Отвечая на вопрос, почему переходный период был определен срок в девять месяцев, она отметила, что изначально, в первой редакции закона, предлагалось на переходный период выделить полгода, однако рынок начал переживать, что мало времени. Тогда, чтобы сделать переход более плавным, были предложены 12 месяцев, а впоследствии сошлись на девяти.

"Я считаю, что, несмотря на огромный объем работы, связанный с технической передачей функций, срок надо сокращать. Ведь все это время рынок живет: приходят новые компании, что-то происходит с существующими, у них возникают какие-то вопросы, требующие немедленного урегулирования. И чем длиннее переходный период, тем сложнее предположить, что именно в конечном итоге будет передано с точки зрения качества самого рынка", - отметила Рожкова.

Кроме того, по словам Рожковой, изначально закон предусматривал, что на период передачи полномочий никаких изменений в законодательство вносить нельзя, но сам рынок попросил о том, чтобы такое право осталось у комиссии, аргументируя тем, что девять месяцев для рынка - достаточно большой срок, и могут возникнуть вопросы, требующие оперативного урегулирования.

"В случае же вето комиссия уже не сможет, а мы еще не сможем отреагировать на ситуацию, и рынок попадет в правовой вакуум. В редакции закона, которая была принята, у комиссии такое право есть, и это в принципе правильно", - сказала она.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram