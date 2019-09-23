Ryanair и Wizz Air подали заявки для начала полетов в Россию

Об этом сообщил гендиректор российской компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор "Пулково") Леонид Сергеев, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

По словам топ-менеджера, это связано с одобрением российскими властями для Петербурга седьмой степени "свободы воздуха" (или "открытого неба"), что позволяет авиакомпании перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране ее регистрации.

Согласно предварительным планам маршрутов, иностранные лоукостеры планируют осуществлять перевозки круглогодично: разница в частоте перелетов летом и зимой – 60 на 40% соответственно.

По словам Сергеева, ВВСС уже направили в Минтранс РФ сетку маршрутов в 33 страны, 13 из них уже одобрено, по остальным проводятся обсуждения.

По данным оператора "Пулково", за 2018 год за рубеж летали 7 млн пассажиров из Петербурга, за первое полугодие 2019 года – 3,2 млн человек.

В то же время источник в одном из профильных ведомств заявил, что пока не получено разрешение от авиационных властей, договоренность авиакомпаний с аэропортом носит формальный характер и такие полеты невозможны.

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Как сообщалось, в конце марта 2016 года с российского рынка ушел один из главных западных лоукостеров – британская авиакомпания EasyJet. Решение было принято в связи с падением спроса на международные рейсы на фоне девальвации рубля.

В 2015 году с российского рынка ушел немецкий лоукостер AirBerlin из-за снижения спроса на перелеты из России. Перевозчик выполнял два ежедневных рейса Москва – Берлин и Москва – Дюссельдорф и пять рейсов в неделю Калининград – Берлин.

До этого из России ушли такие авиакомпании, как китайская Cathay Pacific, тайская Thai Airways и немецкая Eurowings. Ирландский перевозчик Ryanair до сих пор не осуществлял полеты в Россию.

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