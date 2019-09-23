Госбюро расследований подготовило подозрение Константину Жеваго

Соответствующее объявление опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры, передает БизнесЦензор.

"Гр-н Жеваго, в соответствии с требованиями стст.133, 135 УПК Украины, Вам необходимо явиться 27 сентября 2019 года в 11:00 в кабинет №906 в Государственное бюро расследований по адресу: Киев, ул.Петлюры, 15, в уголовном производстве №62019000000000890 от 14 июня 2019 года для вручения письменного уведомления о подозрении и для допроса в качестве подозреваемого", – говорится в объявлении.

Как сообщалось, в начале августа Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам принадлежавшего Жеваго ликвидируемого банка "Финансы и кредит", которых обвиняют растрате в 2,5 млрд грн средств банка в сговоре с другими должностными лицами финучреждения.

Тогда замглавы ГБР Ольга Варченко отмечала, что Бюро проверяет на причастность к преступной схеме народного депутата.

По данным ГБР, во время досудебного расследования было установлено, что офшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.

Впоследствии, между банком "Финансы и кредит" и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более $113 млн, которым украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах. В итоге офшорная компания долг не выплатила, а иностранные банки списали со счетов банка "Финансы и кредит" $113 млн, при чем, уже после признания банка неплатежеспособным.

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Напомним, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, из банка "Финансы и Кредит" перед его банкротством вывели 5 миллиардов гривен.

По данным фонда, оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, почти в пять раз ниже балансовой: при указанных "на бумаге" 45,065 млрд грн, независимые субъекты оценочной деятельности оценили активы банка только в 9,969 млрд грн.

Напомним, временная администрация в банк "Финансы и Кредит" была введена 17 сентября 2015 года.

Владельцем банка был олигарх Константин Жеваго, который обвинял в банкротстве финучреждения менеджмент.

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