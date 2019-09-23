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23.09.19 17:38

Зеленский утвердил ликвидацию парламентской комиссии по приватизации

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", который предполагает упразднение парламентской контрольной комиссии по вопросам приватизации.

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Как передает БизнесЦензор, согласно информации на странице соответствующего законопроекта №1037 на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 23 сентября.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот закон 11 сентября.

Предолагается, что полномочия ликвидируемой комиссии должны перейти к комитету Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Как отметил глава профильного комитета Дмитрий Наталуха, последний раз комиссия созывалась в июле 2018 года.

"Эффективность деятельности этой комиссии можно поставить под вопрос, как и ее существование в целом", – сказал Наталуха, представляя проект закона в парламенте.

Зеленский утвердил ликвидацию парламентской комиссии по приватизации 01

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