Суд разрешил заочное расследование против бывшего главы "Нафтогаза"

Об этом говорится в определении суда от 9 сентября, обнародованном в судебном реестре 17 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, предоставлено разрешение на осуществление бывшего специального досудебного расследования в рамках уголовного производства от 14 марта 2018 года в отношении объявленного в розыск нардепа-уроженца г.Кстово Нижегородской области.

Место рождения подозреваемого, квалификация инкриминируемых преступлений и информация о вызовах на допрос указывает на личность Бакулина.

Кроме того, в определении сообщается, что в связи с не установлением местонахождения подозреваемого, 22 августа 2019 года он был объявлен в международный розыск.

Прокурор в уголовном производстве обязан внести сведения об осуществлении специального досудебного расследования внести в Единый реестр досудебных расследований. Постановление подлежит немедленному исполнению с момента его объявления и не может быть обжаловано.

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Как сообщалось, 15 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Бакулина к уголовной ответственности, его задержание и арест, удовлетворив соответствующее представление Генеральной прокуратуры.

Генпрокуратура расследует уголовное производство по ст.255 (создание преступной организации), ст.191 (хищение), ст.209 (отмывание средств) и другим статьям. Досудебным следствием установлено, что Бакулин, вероятно, принимал участие в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, спланировал и организовал незаконное завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украина" через организацию фиктивной процедуры тендерной закупки буровых установок (так называемых "вышек Бойко").

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Бакулин является действующим нардепом, но территорию Украины давно не посещал.

Напомним, Луценко анонсировал запрос на снятие неприкосновенности с Бакулина по делу "вышек Бойко" еще летом 2017 года, однако тогда представление ГПУ так и не не было внесено в парламент.

В начале февраля 2018 года ГПУ обнародовала схему распределения средств, украденных при покупке буровых платформ для государственного "Черноморнафтогаза" в 2011-2012 годах. Так, $95 млн были перечислены на счета, подконтрольные Виктору Януковичу и Сергею Арбузову, который объявлен по этому делу в розыск. По делу так называемых "вышек Бойко" была задержана собственница "Вернум Банка", объявлен в розыск экс-замглавы "Нафтогаза". ГПУ также заявила о планах арестовать $144 на зарубежных счетах фигурантов дела.

В то же время, по словам генпрокурора Юрия Луценко, у прокуратуры нет доказательств причастности к коррупционной схеме главы "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, который во времена Януковича курировал сферу энергетики.

В марте 2017 года Шевченковский районный суд отпустил на волю Александра Кацубу, задержанного по делу "вышек Бойко". По данным ГПУ, Кацуба пошел на сделку со следствием, заплатил 100 млн грн в бюджет и дал важные показания.

Семью Кацуб связывают с покупкой в 2011-2012 годах для "Черноморнефтегаза" по завышенной цене буровых установок, получивших название "вышек Бойко".

Сергей Кацуба был народным депутатом Верховной Рады седьмого созыва (2012-2014 годы), Александр Кацуба в это время был заместителем главы НАК "Нафтогаз Украины". Главой "Нафтогаза" во время закупки буровых платформ по завышенным ценам был Евгений Бакулин, а министром энергетики - нынешний глава "Оппоблока" Юрий Бойко.

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