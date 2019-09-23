Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка друга Януковича

Как сообщает пресс-служба Фонда, 19 сентября поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения указанных банков как юридических лиц в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор

В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам этих двух банков.

Председателем наблюдательного совета ПАО "Пивденкомбанк" был Руслан Цыплаков, член президиума Автомобильной Федерации Украины, которую возглавлял младший сын экс-президента Виктор Янукович.

На 1 января 2014 года 45,42% акций ПАО "Пивденкомбанк" непосредственно и 36,14% опосредованно через ПАО "Метал Юнион" принадлежало Руслану Цыплакову. В июле 2014 года стало известно, что Цыплаков вышел из состава акционеров банка.

Руслан Цыплаков и Виктор Янукович также вместе выступали в составе гоночной команды Team Ukraine racing with Ferrari.

"Промэкономбанк" был основан в 1993 году.

Нацбанк Украины решил ликвидировать эти два банка в сентябре 2014 года, по итогам проверки в обеих финучреждениях были выявлены многочисленные нарушения, связанные с выводом средств вкладчиков.

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