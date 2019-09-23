"Киевоблэнерго" готовит отключение от электроснабжения 21 объекта в Киевской области из-за долгов

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.
"Компания-поставщик электрической энергии ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания" направила в "Киевоблэнерго" заявки на отключение от системы электроснабжения социально значимых организаций, учреждений и предприятий, действующих в различных районах Киевской области. Среди объектов на отключение – водоканалы, жилищно-коммунальные хозяйства и медицинские учреждения", – сказано в сообщении.
Закон Украины "О рынке электрической энергии" накладывает на оператора системы распределения (ОСР) обязательства безотлагательно выполнять заявки энергоснабжающих компаний на обесточивание должников. Это является таким же долгом ОСР, как и распределение электроэнергии по сетям, эксплуатация и ремонт энергетического оборудования и электросетей. Невыполнение оператором системы распределения заявки на отключение абонента является нарушением закона.
"Чтобы избежать отключения, клиентам необходимо обратиться к поставщику электроэнергии ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания" и урегулировать вопросы задолженности. Поставщик может отозвать заявку на отключение, и в таком случае соответствующие абоненты не будут обесточены", - отмечают в "Киевоблэнерго".
Полный список объектов на отключение с 23 по 25 сентября 2019 года:
Белоцерковский район:
- ЧП "Оникс-2000"
Бориспольский район:
- КП "Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление"
- Объединение совладельцев многоквартирного дома "Счастливое – ЛУ 14"
Бородянский район:
- ЖСК "Бригантина – 2"
Броварской район:
- КП "Броварытепловодоэнергия"
- Садоводческое общество "обслуживающий кооператив" Десна-1"
- Садоводческое общество "обслуживающий кооператив" Десна-2"
- КНП "Броварская БКЛ" БРР и СМР
- Броварской районный дом культуры
- КП "Жилищно-эксплуатационная контора – 4"
- Общежитие домоуправления №1 Киевского квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины
Васильковский район:
- Общежитие Крушинского сельского совета
Вышгородский район:
- КП Новопетровского сельского совета " Новопетровский медицинский консультативно-диагностический центр"
- ООО "Комплекс Агромарс"
Киево-Святошинский район:
- КП "Боярка-водоканал"
- ООО "ЖЭО "София Киевская"
- ООО "Управляющая компания "Комфорт сервис НТ"
- ООО " София Буд Груп"
- ООО "ЖЭК Первый Парковый"
- ЧП "Эркер"
Фастовский район:
- КП Фастовского городского совета "Фастовводоканал"