"Киевоблэнерго" готовит отключение от электроснабжения 21 объекта в Киевской области из-за долгов

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"Компания-поставщик электрической энергии ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания" направила в "Киевоблэнерго" заявки на отключение от системы электроснабжения социально значимых организаций, учреждений и предприятий, действующих в различных районах Киевской области. Среди объектов на отключение – водоканалы, жилищно-коммунальные хозяйства и медицинские учреждения", – сказано в сообщении.

Закон Украины "О рынке электрической энергии" накладывает на оператора системы распределения (ОСР) обязательства безотлагательно выполнять заявки энергоснабжающих компаний на обесточивание должников. Это является таким же долгом ОСР, как и распределение электроэнергии по сетям, эксплуатация и ремонт энергетического оборудования и электросетей. Невыполнение оператором системы распределения заявки на отключение абонента является нарушением закона.

"Чтобы избежать отключения, клиентам необходимо обратиться к поставщику электроэнергии ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания" и урегулировать вопросы задолженности. Поставщик может отозвать заявку на отключение, и в таком случае соответствующие абоненты не будут обесточены", - отмечают в "Киевоблэнерго".

Полный список объектов на отключение с 23 по 25 сентября 2019 года:

Белоцерковский район:

ЧП "Оникс-2000"

Бориспольский район:

КП "Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление"

Объединение совладельцев многоквартирного дома "Счастливое – ЛУ 14"

Бородянский район:

ЖСК "Бригантина – 2"

Броварской район:

КП "Броварытепловодоэнергия"

Садоводческое общество "обслуживающий кооператив" Десна-1"

Садоводческое общество "обслуживающий кооператив" Десна-2"

КНП "Броварская БКЛ" БРР и СМР

Броварской районный дом культуры

КП "Жилищно-эксплуатационная контора – 4"

Общежитие домоуправления №1 Киевского квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины

Васильковский район:

Общежитие Крушинского сельского совета

Вышгородский район:

КП Новопетровского сельского совета " Новопетровский медицинский консультативно-диагностический центр"

ООО "Комплекс Агромарс"

Киево-Святошинский район:

КП "Боярка-водоканал"

ООО "ЖЭО "София Киевская"

ООО "Управляющая компания "Комфорт сервис НТ"

ООО " София Буд Груп"

ООО "ЖЭК Первый Парковый"

ЧП "Эркер"

Фастовский район:

КП Фастовского городского совета "Фастовводоканал"

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