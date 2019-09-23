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23.09.19 16:25

"Киевоблэнерго" готовит отключение от электроснабжения 21 объекта в Киевской области из-за долгов

"Киевоблэнерго" в течение 23-25 сентября отключит от питания 21 абонента-должника в различных районах Киевской области.

"Киевоблэнерго" готовит отключение от электроснабжения 21 объекта в Киевской области из-за долгов

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"Компания-поставщик электрической энергии ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания" направила в "Киевоблэнерго" заявки на отключение от системы электроснабжения социально значимых организаций, учреждений и предприятий, действующих в различных районах Киевской области. Среди объектов на отключение – водоканалы, жилищно-коммунальные хозяйства и медицинские учреждения", – сказано в сообщении.

Закон Украины "О рынке электрической энергии" накладывает на оператора системы распределения (ОСР) обязательства безотлагательно выполнять заявки энергоснабжающих компаний на обесточивание должников. Это является таким же долгом ОСР, как и распределение электроэнергии по сетям, эксплуатация и ремонт энергетического оборудования и электросетей. Невыполнение оператором системы распределения заявки на отключение абонента является нарушением закона.

"Чтобы избежать отключения, клиентам необходимо обратиться к поставщику электроэнергии ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания" и урегулировать вопросы задолженности. Поставщик может отозвать заявку на отключение, и в таком случае соответствующие абоненты не будут обесточены", - отмечают в "Киевоблэнерго".

Полный список объектов на отключение с 23 по 25 сентября 2019 года:

Белоцерковский район:

Бориспольский район:

Бородянский район:

Броварской район:

Васильковский район:

Вышгородский район:

Киево-Святошинский район:

Фастовский район:

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