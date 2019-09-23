Суд амнистировал директора растратившей 40 миллионов на лекарства для больных ВИЧ фирмы

Об этом говорится в приговоре суда от 12 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам суда, в декабре 2014 года "Вектор Фарма" выиграла тендер Минздрава на поставку антиретровирусных препаратов ("Вирокомб", "Вирола" и "Эфервен") на 52,65 млн грн. Через неделю после подписания договора стороны заключили дополнительное соглашение, которым увеличили срок поставки до 6 месяцев и предоставили Минздраву возможность выплатить аванс в размере до 100% от суммы договора.

Уже 23 декабря 2014 года "Вектор Фарма" получила 52,65 млн грн для закупки лекарств для ВИЧ-инфицированных. Однако вместо этого фирма положила деньги на депозит в ПАО "КБ "Премиум". Оттуда "Вектор Фрама" в январе 2015 года их досрочно сняла и перечислила другим компаниям по обязательствам, не связанным с закупкой или поставкой антиретровирусных препаратов.

По данным следствия, Копылов имел возможность вернуть неиспользованные средства в госбюджет, однако этого не сделал, обратившись в Министерство здравоохранения с предложением заключить дополнительное соглашение и увеличить стоимость товара до 62,86 млн грн, ссылаясь на то, что из-за роста курса доллара и ограничения НБУ фирма не могла приобрести доллары для расчетов с производителем медпрепаратов – индийской компанией "Ранбакси Лабароториз Лимитед". Минздрав отказалось увеличить цену.

В апреле 2015 года Копылов был уволен с должности директора "Вектор фарма". В то же время фирма сменила название на ООО "Фиолис Трейд Лтд". Новым учредителем фирмы стала лондонская компания "Фиолис Трейд ЛТД", бенефициарным владельцем которой значится Инна Руденко из Острога Ровенской области. Новый основатель зарегистрирован по адресу: Лондон, Воберн Плейс, 30, офис 95. По этому же адресу была зарегистрирована компания "Керимар трейд ллпи" – предыдущий владелец "Вектор фармы".

В июле и августе 2015 года, с просрочкой срока поставки, который закончился в июне, "Фиолис Трейд Лтд" поставила Минздраву часть лекарств на 10,56 млн грн. Поставка остальных препаратов на 42,09 млн грн так и не была осуществлена, а деньги заказчику не вернули.

В июне 2016 года Минздрав выиграл суд, который обязал "Фиолис Трейд Лтд" выплатить министерству 42,09 млн грн долга, а также 11,81 млн грн штрафных санкций. В 2017 году ООО "Фиолис Трейд Лтд" признано банкротом.

Как отмечается в судебных материалах, Копылов признал себя виновным полностью и раскаялся. Он также рассказал, что требовал от учредителей "Вектор Фарма" исполнения договора. В марте 2015 года Копылов написал письмо в Минздрав, что фирма вынуждена будет вернуть деньги, но основатели фирмы были недовольны, что он написал такое письмо и уволили его. Копылов также заверил, что не имел умысла на завладение или растрату государственных средств.

Суд признал виновным Копылова по ч.2 ст. 367 УК Украины, (служебная халатность, то есть неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом государственным интересам и тяжкие последствия, а именно материальный ущерб в размере 42,09 млн грн).

Суд также отметил, что в первую очередь Копылов обвинялся в совершении уголовного преступления по ч.5 ст. 191 УК Украины (растрате чужого имущества в особо крупных размерах - средств госбюджета в сумме 42,09 млн грн путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц). Но обвинения по этой статье не нашло своего подтверждения (обвинение по ч.5 ст. 191 УК Украины является не конкретным, орган досудебного расследования не указал время, место, способ присвоения обвиняемым по предварительному сговору группой лиц вверенных денежных средств (предоплаты за поставку товара).

Суд отметил, что перечисление полученных "Вектор фарма" от Минздрава средств на депозит не может свидетельствовать о растрате этих денег, тем более, что они были досрочно возвращены на счет "Вектор фармы".

В результате суд назначил Копылову наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с уплатой 5 тыс. грн штрафа, но в силу закона "Об амнистии в 2016 году" освободил его от наказания.

Гражданский иск Минздрава и прокуратуры о взыскании с Копылова 42,09 млн грн суд оставил без удовлетворения, учитывая, что экс-директор совершил инкриминируемое уголовное преступление при исполнении им своих трудовых (служебных) обязанностей, а кроме того, Хозсуд Киевской области уже взыскал с "Фиолис Трейд ЛТД" в пользу министерства 42,09 млн грн.

Суд также отменил арест квартиры Копылова и автомобиля Volkswagen Multivan.

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Напомним, ранее экс-глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский связывал "Вектор фарм" с главой тендерного комитета Минздрава Романом Богачевым и советником министра здравоохранения Раисы Богатыревой Дмитрием Подтуркиным, которые занимали свои должности во времена Виктора Януковича. Именно в тот период "Вектор-фарма" выиграла подряды Минздрава на 535,41 млн грн. Сам Подтуркин заявлял, что выиграл суд против издания Бродского "Обозреватель", которое распространяло эту информацию.

В 2012 году основателем "Вектор Фарма" был Виктор Киптык. Подтуркин называет Копылова старым другом Виктора Киптыка.

"Киптик является владельцем нескольких десятков фирм, одна из которых, ООО "Грюнбау Борд Украина", засветилась в 2014 году, сорвав поставку дефибрилляторов для комплектации скорых для Минздрава", - заявлял Подтуркин. По его данным, жена Киптык работала в секретариате Кабмина в управлении протокола.

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