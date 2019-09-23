"Укргаздобыча" остановила Шебелинский завод на ремонт

Как сообщили в компании, завод был остановлен 22 сентября, а ремонтные работы продлятся ориентировочно до 11 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

В указанный период будет проведен комплекс работ по текущему техническому обслуживанию, ревизии и ремонту оборудования.

"Плановый ремонт никак не повлияет на отгрузку уже законтрактованной продукции, а также тех товаров, которые мы реализуем на еженедельных спотовых и ежемесячных долгосрочных торгах, поскольку созданы соответствующие запасы", – отмечал ранее директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Сергей Федоренко.

Шебелинский ГПЗ в 2019 году перешел на один плановый ремонт в течение календарного года. Это стало одной из причин повышения объема переработки: по итогу первого полугодия 2019 года Шебелинский завод увеличил переработку сырья на 7,6% (на 17,4 тыс. тонн), до 246,9 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2018 году сократил переработку газоконденсата на 8% (на 39,5 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 454 тыс. тонн. В 2018 году завод снизил производство бензина на 2,4% (на 3,2 тыс. тонн) – до 130,6 тыс. тонн, дизтоплива – на 12,6% (на 12,3 тыс. тонн), до 85,1 тыс. тонн, мазута – на 7,9% (на 2,7 тыс. тонн), до 31,3 тыс. тонн.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

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