"Укрзализныця" пожаловалась в СБУ на завышение цен на тендерах компанией Дубневичей

Об этом сообщил глава правления АО" Укрзализныця "Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

"Это очередной этап в нашей непростой борьбе за прозрачный рынок закупок "Укрзализныци". Здесь имеем дело с гигантами теневых закупок", – отметил Кравцов.

Как отмечается в сообщении, сейчас "Укрзализныця" приостановила разнарядки на поставку указанной продукции по заключенным договорам.

Как установила проведенная компанией проверка, две компании с похожими названиями, которые в течение 2018-2019 годов поставляли для нужд "Укрзализныци" закладные анкера АЗ-2, под видом продукции отечественного производителя поставляли изделия из Беларуси. При этом импортировал эту продукцию отечественный производитель через фирму-прокладку, а завозилась продукция под видом заготовки, что позволило существенно занизить импортные пошлины.

"Таким образом, ориентировочная себестоимость одной единицы такой "заготовки" составляла около 50 грн, а "Укрзализныце" ее уже продавали как товар украинского производства за 94 грн. По подсчетам "Укрзализныци", даже с учетом рентабельности реализации анкера закладного на уровне 10%, завышение его стоимости за семь месяцев 2019 могло составить более 60 млн грн", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что все задействованные в этой схеме предприятия, согласно сообщениям в СМИ, связаны с двумя братьями, которые на протяжении многих лет зарабатывали сверхприбыли на железнодорожной отрасли.

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Как сообщалось, в феврале один из филиалов "Укрзализныци" заключил соглашение с ООО "ВМ Трейдер" на закупку анкеров на сумму 101,26 млн грн.

Тогда железнодорожники отклонили предложение завода, который предлагал анкеры на 17% дешевле ожидаемой цены тендера 101,32 млн грн. Вместо этого была выбрана фирма, которая предложила всего 0,06% скидки из-за того, что хотели приобрести анкеры заранее определенного производителя – завода, который принадлежит народным депутатам от БПП Ярославу и Богдану Дубневичи.

Тендерная документация не позволяла предлагать эквивалентные товары. Поэтому кроме ООО НПП "Корпорация КРТ" братьев Дубневичей никто другой не мог производить анкеры по указанным техусловиям, потому что Дубневичи запатентовали эту деталь.

Напомним, в январе НАБУ сообщил семи лицам о подозрении в завладении 93 млн грн. "Укрзализныци" на закупки стрелочной продукции через "Корпорацию КРТ" Дубневичей.

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