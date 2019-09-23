БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
23.09.19 15:47

В Украине собрано 70% нового урожая зерна, – Минагрополитики

По состоянию на 23 сентября украинские аграрии провели уборочные работы на площади 10,8 млн га, или 70% к прогнозу, и намолотили 43,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 40,3 ц/га.

В Украине собрано 70% нового урожая зерна, – Минагрополитики

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

В том числе собрано:

Кроме того, подсолнечника обмолочено на площади 3,7 млн га, или 63%, и собрано 8,3 млн тонн зерна при средней урожайности 22,6 ц/га. Сои обмолочено на площади 742 тыс. га, или 47% к прогнозу, и собрано 1,7 млн га зерна при средней урожайности 23,0 ц/га. Сахарной свеклы собрано 990 тыс. тонн с площади 22 тыс. га, или 10% к прогнозу, при средней урожайности 450 ц/га.

Наибольший вал зерна намолотили аграрии в Одесской, Запорожской и Харьковской – по 3,2 млн тонн, Днепропетровской – 3,0 млн тонн, Николаевской – 2,8 млн тонн областях.

По проведению осенней посевной кампании, то на эту дату озимыми зерновыми засеяно 2 млн га площади, или 30% к прогнозу, из них посеяно:

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100