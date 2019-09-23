Лимиты страховых выплат по ОСАГО выросли на 30%

Распоряжением также устанавливаются новые значения корректирующих коэффициентов для расчета размера страховых премий по договорам ОСАГО, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

В частности, введен новый корректирующий коэффициент 0,9 для электромобилей и существенно пересмотрен в сторону повышения коэффициент для транспортных средств с иностранной регистрацией (с 2-4 до 5-10).

Кроме того, изменены размеры коэффициентов системы бонус-малус: они могут быть как понижающими (до 0,9), так и повышающими (до 1,8) в зависимости от страховой истории конкретного клиента. По-прежнему, страховщики имеют право, но не обязаны применять систему бонус-малус.

Документом также изменен принцип определения территориального коэффициента: вместо места регистрации транспортного средства для целей тарификации коэффициент К2 будет устанавливаться по месту регистрации (проживания) собственника транспортного средства (физического лица) или месту нахождения юридического лица, указанного в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

При этом уменьшено количество тарифных зон с 7 до 6. При определении тарифной зоны вместо критерия количества жителей в населенном пункте прямо указаны названия населенных пунктов, относящихся к той или иной зоне.

Распоряжением введен новый корректирующий коэффициент К8, который зависит от способа заключения договора ОСАГО: для договора на бумажном носителе – 1; для электронного договора – 0,9-1. В Украине 7% договоров ОСАГО заключается в электронном виде.

Кроме того, Нацкомфинуслуг приняла распоряжение №1514 от 8 августа, которым утверждены новые образцы ряда документов по ОСАГО: образец и техническое описание полиса ОСАГО; образец визуальной формы и техническое описание полиса ОСАГО, подтверждающего заключение внутреннего электронного договора; образец и техническое описание специального знака, который выдается страхователю при заключении договора.

Бланки полисов ОСАГО действующего образца могут использоваться до 1 марта 2020 года.

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Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) распоряжением №538 от 9 апреля 2019 года внесла изменения в ряд нормативно-правовых актов по вопросам обязательного страхования. В частности, увеличены размеры страховых выплат по договорам ОСАГО.

Напомним, страховые компании - члены Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) в 2018 году увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 20,01% по сравнению с 2017 годом – до 4,49 млрд грн.

При этом за год было заключено 7,72 млн договоров ОСАГО, что на 4,21% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость полиса возросла на 15,16% и составила 581,06 грн.

Страховщиками в 2018 году принято 120,08 тыс. решений о выплатах на 2,11 млрд грн. Из них 39,75 тыс. решений – с использованием "европротокола" на сумму 363,7 млн грн.

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