Австрийская компания запустит поезд до конечной скоростной электрички из Украины в Польшу

Соответствующие поезда Eurocity 104 сообщением "Graz Hbf - Przemyśl Gł." и Eurocity 105 в противоположном направлении уже включены в расписание Австрийских железных дорог (ÖBB) на 2019-2020 годы, передает БизнесЦензор со ссылкой на польское издание Rynek Kolejowy.

Из австрийского Граца поезд будет отправляться в 5:28, его маршрут пройдет через Вену, Остраву, Катовице, Краков и Жешув с прибытием в Перемышль в 17:56. В обратном направлении поезд отправится в 10.14 с прибытием в Вену в 19:49, а в Грац – в 22:33.

В компании отмечают, что в Перемышле можно будет пересесть на поезд во Львов и Одессу.

На данный момент информации о ценах на билеты пока нет, возможно, будут доступны стандартные специальные предложения SparSchiene Europa. В настоящее время самые дешевые билеты из Вены в Варшаву можно купить за 29 евро, а из Катовице в Вену всего за 19 евро, но количество таких билетов довольно ограничено.

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