"Укравтодор" уволил скандального главу тернопольской САД после повышения

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства, передает БизнесЦензор.

"Официально подтверждаем общественности информацию о том, что руководителем учреждения подписан приказ об увольнении по собственному желанию начальника Отдела контроля и документального обеспечения Юлика по предоставленному заявлению сотрудника", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в мае и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак уполномочил начальника отдела контроля и документального обеспечения "Укравтодора" Богдана Юлика координировать работу по дорожному строительству и визировать все проекты нормативных актов автодора.

Читайте также: Глава "Укравтодора" планирует уволиться, – министр

Соответствующий приказ Новака №137 от 25 апреля 2019 года обнародовал первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов 4 мая. По словам замминистра на заседание Кабмина также было вынесен проект решения о назначении Юлика первым заместителем главы "Укравтодора", однако оно не было поддержано.

Нефьодов напомнил, что летом 2018 года Служба автодорог в Тернопольской области, которую на то время возглавлял Юлик, подписала 178 договоров на ремонт дорог местного значения с компанией "БМБУД" на общую сумму в 27 млн грн, раздробив при этом подлежащие ремонту дороги на отрезки по 40 м, чтобы избежать проведения открытых тендеров.

"Помните знаменитую дорогу Тернопольщины, которую разбили на 178 кусков по 40 м, чтобы избежать тендера?", – написал Нефьодов.

По его словам, Юлик не только избежал выговора, но и пошел на повышение – был переведен в центральный аппарат "Укравтодора".

В свою очередь в пресс-службе Госагентства заявили, что Богдан Юлик не имел отношения к скандальному разделению подлежащих ремонту автодорог в Тернопольской области на отрезки по 40 м, чтобы избежать проведения открытых тендеров, так как условия закупки работ определяла областная госадминистрация. При этом Юлик получил выговор за эти нарушения.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram